Perfect Heat wird 10!!!

Und das wollen wir mit Euch feiern!!!! Zwei Tage nacheinander mit je 99 Gästen, als geschlossene Veranstaltung... Und das natürlich auf unserer Wohnzimmerbühne im Pfläumli. Mit dabei sind Frontmann Marcel Friedel, an den Drums Matthias Karlein, an der Gitarre Marc Redweik und Ma Ik , am Bass Stefan Baumann und an den Tasten Markus Hintz. Bestimmt wird noch der ein oder andere Ehemalige reinschauen!!! Aufgrund der geringeren möglichen Gästezahl, haben wir den Eintritt passend zum Anlass auf 10.- € gesetzt. Karten gibt es nur per persönlicher Anmeldung und Vorverkauf per PN an Marcel Friedel, dann bekommt Ihr alle weiteren Daten. Wir freuen uns schon riesig auf Euch.