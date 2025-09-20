Das perfekte Geheimnis

Eva und Rocco laden drei befreundete Paare zu einem gemütlichen Abendessen ein. Höhepunkt des Abends soll die Beobachtung der gerade stattfindenden Mondfinsternis sein.

Man sitzt in lockerer Runde zusammen, doch bald kommt das Gespräch auf Ehrlichkeit und Treue: „Wer weiß, wie viele Paare auseinanderbrechen würden, wenn der eine einen Blick in das Handy des anderen werfen könnte?“ Gesagt, getan: Für die Dauer des Abendessens liegen ab jetzt die Handys offen auf dem Tisch und sämtliche Nachrichten und Anrufe werden vor allen Anwesenden beantwortet. Während also der Braten im Ofen schmort, kommt manch eine*r ganz schön ins Schwitzen. Und was als spaßige Mutprobe beginnt, führt bald zu tiefen Verwerfungen innerhalb des Freundeskreises.

Paolo Genoveses Komödie stellt die Frage, wie viel Offenheit Freundschaften und Beziehungen vertragen. Das der Bühnenadaption zugrundeliegende Drehbuch von 2016 wurde bisher in über zwanzig Ländern neu verfilmt.