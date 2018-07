Performance-Jugendclub am Staatstheater Oldenburg: Das Gipfeltreffen

G8, G9, G20. Europa zerfällt. Autos brennen. Niemand hat Antworten. Offene Fragen. Ein Gipfeltreffen bedeutet, Politiker*innen treffen sich und versuchen festzustellen, wie sich die Probleme der Welt lösen lassen.

Dieses Format nehmen wir uns zum Vorbild, denn: Hier trifft viel aufeinander. Die Gemeinschaft und die Demokratie werden auf die Probe gestellt. Man überlegt, wie etwas optimiert, verhindert, verstärkt oder aus dem Weg geräumt werden kann. Welche konkreten Schritte können eingeleitet werden? Worauf können wir uns einigen? Im Prozess der Verhandlung fallen wir auf große Fragen zurück: Wer bin ich? Wofür stehe ich ein? Was will ich? Bei unserem Gipfeltreffen kommt eine Gruppe von Jugendlichen zusammen, um auf der Bühne zu verhandeln und sich gegenseitig Fragen zu stellen. Sie sind Expert*innen für das eigene Leben, das Jungsein und ihre Generation. Im Gipfeltreffen folgen sie den Tagesordnungspunkten der Verhandlung und suchen in performativen Spiel-Aufbauten live vor einem Publikum nach Antworten, Lösungen, noch größeren Fragen und landen dabei schließlich bei sich selbst. Beim Gipfeltreffen geht es ums Ich-Sein, um Besitz, ums Miteinander und Einzigartigkeit. Es geht um Gestern und Morgen und die elektrische Zahnbürste unserer Mutter.

Es spielen: Finn Bayer, Jonas Hartmann, Swantje Holtfort, Mia Clara Ostern, Lennart Sahm, Mike Silhan, Josefine Went, Merle Zurawski | Spielleitung: Till Wiebel