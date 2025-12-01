Performance "Kim und Tobi vs. KI"

Zum Abschluss der Ausstellung "Neue und Neues" veranstalten Kim Helbig und Tobias Wolber eine Performance im KulturWerk.

Unter dem Titel "Kim und Tobi vs. KI" stellen sich die beiden der Herausforderung, gegen die sagenumwobene Bild- und musikschaffende Künstliche Intelligenz anzutreten und mit ihr zu spielen. Kim Helbig ist Kunsterzieher, Thobias Wolber Musiklehrer. Beide Lehren am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Crailsheim. Ihre Performance ist Teil des Programms, mit dem das einjährige Bestehen des KulturWerks gefeiert wird. Wobei das Jubiläum gleichzeitig das Ende ist - das ist eben das Schicksal eines temporären Kulturzentrums.