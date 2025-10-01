Pericopes +1 – Good Morning World

Das italienische Crossover Jazztrio ‚Pericopes‘ hat mit seinem neuen Programm und Album „Good Morning World“ ein furioses Klangkaleidoskop geschaffen.

Da rast und brüllt das Tenor, da gibt es romantisch verspielte Pianomelodien, Beats aus allen Epochen der Musikgeschichte und allen Teilen der Welt. Pur, analog, oder elektronisch gestaltet, verfremdet, und alles abwechselnd und gleichzeitig.

Beste Kritiken und Liner Notes von Dave Liebmann oder Enrico Rava und seit zehn Jahren Tourneen rund um den Globus machen Laune auf dieses hochlebendige Kreativpaket aus Italien.

‚Pericopes‘ mischt Jazz, liturgische Gesänge, Progrock oder Avantgarde zu einer groovenden Mixtur. In der Musik geht’s dabei um nichts Geringeres als den Zustand und die Entwicklung des Menschen. „Die gegenwärtige Welt wird zum Schauplatz dieser Odyssee –“ schreiben die Musiker, „voller Charme eines ursprünglichen Mysteriums…“