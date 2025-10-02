Das laut Musica Jazz (Italien) „erfrischend unorthodoxe“ Saxofon-, Klavier- und Schlagzeug-Projekt ist mit einem neuen, in jeglicher Hinsicht innovativen Konzeptalbum wieder da.

„Good Morning World“ heißt das Werk, und es ist eine beeindruckende musikalische Sammlung futuristischer Reflexionen über die Gegenwart.

Damit feiern Pericopes+1 zehn Jahre Musikschaffen und Tourneen durch die ganze Welt. Jahre, in denen das Trio, dessen Stil von der internationalen Presse vielleicht am besten als „Crossover-Jazz“ beschrieben wird, in seiner Musik „Kraft und Visionen“ (Downbeat – USA) sowie Mut und Kreativität verarbeitet und sowohl bei Branchenprofis als auch bei Fans Anerkennung gefunden hat.

Und das kommt nicht von ungefähr: Hunderte von Konzerten in den USA, China und vielen europäischen Ländern hat dieses Power-Trio gegeben, darunter auch auf Bühnen wie dem Gateshead International Jazz Festival, JIM Fest, Sunside Jazz Club, Unterfahrt, ShapeShifter Lab, um nur einige zu nennen. Liner-Notes von bedeutenden Jazzmeistern wie Dave Liebman und Enrico Rava zierten ihr Debütalbum, im italie-nischen Jazz-Geschichtsbuch „La Storia del Jazz“ (Ed.Hoepli) wurde Pericopes eine der wichtigsten Produktionen der neuen Generation genannt und 2023 wurde das Trio vom Magazin Musica Jazz in den italienischen TopJazz-Charts als eine der „besten Bands des Jahres“ nominiert.