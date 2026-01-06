Ein Trio das „Kraft und Absicht demonstriert“ (Downbeat – USA), sowie Mut und Kreativität, das von Branchenprofis und Fans große Anerkennung erhalten hat.

Dieses “clever unorthodoxe Trio” (Musica Jazz – Italien) wurde als “eine originelle, stilistisch interessante” (Concerto – Österreich) genreübergreifende Band beschrieben, die “einer neuen Generation angehört” (Jazz ‘N’ More – Schweiz). Die guten Kritiken und Liner Notes von Dave Liebman und Enrico Rava verhalfen Pericopes +1 schnell zu Aufmerksamkeit in der internationalen Jazz-Community.

Seit über fünfzehn Jahren aktiv, mit einer beachtlichen Diskografie voller Ideen, haben Pericopes+1 eine herausragende internationale Karriere hingelegt, mit Dutzenden von Tourneen, die sie von den USA bis nach China führten. Das Magazin Musica Jazz hat das Trios als eine der "besten Bands des Jahres" nominiert.