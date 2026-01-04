Perlen der Barockmusik

J. S. Bach, G. Ph. Telemann (Bild) und G. F. Händel zählen zu den bekanntesten Vertretern barocker Musik. Auch für kleinere Besetzungen komponierten sie grandiose Musik!

Im Rahmen einer Motette musizieren Mona Hermanns (Violine), Anna-Maria Kwasnitza (Querflöte), Benjamin Weinhold (Oboe) und Marc-Aurel Siemon (Orgel) kammermusikalische Werke der Barockmusik von u.a. Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel. Darunter erklingt auch das festliche Quartett in G-Dur (TWV 43:G2) aus der „Tafelmusik“ von Telemann, bei dem alle Instrumente gleichzeitig erklingen, sich in raffinierter Weise die musikalischen Themen zuspielen und somit zu einem lebendigen Hörerlebnis einladen. Die „Tafelmusik“ ist eine im Jahr 1733 veröffentlichte Sammlung von Instrumentalwerken und gilt als wohl bekanntestes Beispiel höfischer Tafelmusik als Begleitmusik für prunkvolle Feste, Bankette und dergleichen. Desweiteren erklingen Sätze aus Trio- und Solosonaten. Die Liturgie hält Dekan Hartmut Zweigle.

Der Eintritt zur Motette als Gottesdienst ist frei. Wir bitten um eine großzügige Spende für die Kirchenmusik!