Perlen vor die Säue – Das Best of zum Jubiläum | Eure Mütter

25 Jahre EURE MÜTTER – und das wird gebührend live gefeiert! Mit »Perlen vor die Säue« präsentieren die drei Comedians ihr großes Best Of mit einer Auswahl der besten Songs und Sketche aus zweieinhalb Jahrzehnten. Seit der Jahrtausendwende begeistert das Trio mit

seinem unverwechselbaren Humor und hat dabei tausende Auftritte im In- und Ausland gespielt. Vor vielen zehntausend Zuschauenden und mit Millionen Klicks im Netz haben Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann ein beeindruckendes Repertoire geschaffen.

In dieser Show bündeln sie nun die Highlights ihres bisherigen Schaffens – getragen von ihrer langjährigen Freundschaft, die bis heute die Basis ihres Erfolgs bildet.