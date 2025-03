Perlende Melodien

Mit seinem mal samtweichen und wunderschönen, mal donnernd drohendem Klang ist das Horn häufig solistisch aus dem Orchester heraus zu hören. Dass diesem Instrument jedoch ein ganzes Solo-Konzert gewidmet wird, ist eher selten der Fall.

Und dass ein solches Konzert aufgeführt wird, noch seltener. Umso schöner ist es, mit Stefan Dohr keinen Geringeren als den Solo-Hornisten der Berliner Philharmoniker gemeinsam mit den Würth Philharmonikern im Reinhold Würth Saal erleben zu können. Der zweite Satz dieses Hornkonzerts gilt sogar als Perle unter Mozarts Mittelsätzen.

Am Dirigentenpult des Orchesters wird bereits zum zweiten Mal der international erfolgreiche Dirigent, Produzent und Komponist Kristjan Järvi stehen. Die Arbeit von kaum einem anderen Dirigenten zeichnet sich derart durch künstlerische und kulturelle Vielfalt aus wie die des in Estland geborenen Kristjan Järvis. Einen Vorgeschmack darauf bieten die in dem Konzert erklingenden Arrangements des Künstlers.

Arvo Pärt

Swansong

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Horn und Orchester Nr. 3 in Es-Dur, KV 447

Pjotr Iljitsch Tschaikowski/Kristjan Järvi

Snow Maiden Unveiled

Kristjan Järvi

Hot House Berlin

Stefan Dohr | Horn

Kristjan Järvi | Dirigent

Würth Philharmoniker