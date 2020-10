Perlenkino @Cairo

Das Perlenkino ist zurück! Die langjährige Filmclub-Institution zieht vorerst ins Cairo ein! Ab November 2020 gibt es dort Filme auf der Leinwand zu sehen, so wie früher! Wie gehabt verraten wir kurz vorher das Monatsmotto, aber nicht den Filmtitel (Rätsel-Hinweise auf unserer Perlenkino-Facebook-Seite!). Neu ist, dass wir die Perlenfilme im Innenhof des Jugendkulturhauses zeigen, also draußen. Zieht Euch daher warm an! Bei schlechtem Wetter findet das Kino im Theatersaal (max. 20 Personen) statt. Der Eintritt ist weiterhin kostenlos und gegen Spende (pay what you want). Das Kino findet im Innenhof statt, bei schlechtem Wetter im Theatersaal.