Was als beiläufiger Besuch unter befreundeten Pärchen beginnt, gerät schnell aus dem Gleichgewicht: Rollen verschieben sich, Identitäten wechseln und Beziehungen werden neu sortiert.

Mit scharfem Witz und dramaturgischer Raffinesse nimmt diese Komödie bürgerliche Selbstbilder auseinander, bis vom vermeintlich stabilen Ich nur noch eine fragile Gestalt übrig bleibt. Komik und Irritation liegen dabei eng bei-einander, das Lachen kippt jederzeit ins Unheimliche. Perplex ist ein kluges Verwirrspiel über Identität und Projektion.