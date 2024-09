Bekannte Personen inspirieren uns: Ihre Lebenswege sind oftmals ebenso beeindruckend, wie sie allgemein bekannt sind. Und falls nicht, genügt ein Blick auf Wikipedia, und spätestens dann sind wir im Bilde. Wir finden dort Geschichten von großen Menschen mit außergewöhnlichen, weitreichenden Lebenswegen.

Jenseits digitaler Enzyklopädien sind es jedoch meist die gewöhnlichen Leute in unserem Umfeld, die unsere Werte, Anschauungen und persönliche Entwicklung prägen. Die uns eine Vorstellung davon geben, was wahre Größe bedeutet. Menschen, die uns beeindrucken – vielleicht durch ihre Art, mit außergewöhnlichen Situationen umzugehen, oder durch ihre Weise, auf die Welt zu blicken. Sei es, weil sie eine besondere Nähe zu ihren Mitmenschen pflegen oder sich mit unnachgiebigem Elan einem besonderen Projekt widmen. Deren Geschichten vielleicht nicht besonders weit reichen, dafür aber tief. Letztlich kann man sie schwer beschreiben, die Personen, die uns faszinieren, weil sie so unterschiedlich sind – echte Persönlichkeiten eben.

Die Tonne wird künftig ca. alle 6 Wochen die Bretter, die die Welt bedeuten, für jene öffnen, die es nicht zur Berühmtheit gebracht haben – und die sich auf einem Sessel im Tonnekeller vielleicht auch viel wohler fühlen als bei Wikipedia. Ein neues Talkformat, moderiert von Heiner Kondschak und begleitet von Musik.

Zu Gast am 15.10.: Carl-Friedrich Schmidt, Trompeter bei der WPR und Erbauer eines eigenen Flugzeugs