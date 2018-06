Punk in Heilbronn? „Wohl eher nicht“, schreibt Cia, die damals in der Stadt kaum Gleichgesinnte fand. Zwar rühmt sich der spätere Titanic-Redakteur Oliver Maria Schmitt mit 14 bei einer lokalen Punkband gesungen zu haben, aber es sei die einzige der Stadt gewesen, und veröffentlichte Tonträger hinterließ auch sie nicht. Dafür reisten Musikfans aus Stuttgart nach Heilbronn um Schallplatten zu kaufen und 1981 stellte die damals blühende Stuttgarter Punkszene eines ihrer größten Festivals dieses Jahres auf die Bühne im Bürgerhaus Böckingen. Missionarischer Eifer? Fruchtbarer Schoß? Im Schatten der auf der Waldheide stationierten Pershings gedieh ab den frühen 1980ern tatsächlich eine kleine, wenig dokumentierte Punk-Gemeinde. Zwar fiel sie zunächst wenig durch eigene Bands und Fanzines auf, aber sie gehörte zu einem Geflecht aus kleinen Punk-Gemeinden, die in einem Umkreis von 50 km um die Landeshauptstadt oft in lokaler, dezentraler Initiative das hervorbrachten, was als Stuttgarter Punk-Szene zusammengefasst wurde.

Heilbronn war Grenzland, sozusagen Punk-Zonenrandgebiet, in Vergleich zu Reutlingen/Tübingen, Pforzheim oder der Stadt Stuttgart weniger entwickelt, doch mit einem dankbaren Publikum für die Musik aus der Region. Die sich in der ersten Hälfte der 1980er entwickelnde kleine Punkszene hatte neben den für Punk üblichen Konflikten mit der Leistungsgesellschaft, der Polizei und Skinheads auch die direkte Konfrontation mit den Angehörigen der nuklear bewaffneten US Army.

In einer Spurensuche und mit Zeitzeugenaussagen ordnen Autor Simon Steiner und seine Mitstreiter DJ Barny Trouble und Hobby-Historiker Norbert Prothmann die Situation Heilbronns von 1980 bis ca. 1984 zwischen Pershing, Pogo & Provinz ein und zeigen, warum der Blick nur auf die Stadt alleine das Thema nicht erfassen kann.

Mit Bildern, Texten, Hörbeispielen und O-Ton führt der Multimedia-Abend tief hinein in eine Zeit, in der Heilbronn auf jeder NATO-Karte verzeichnet war und als Hotspot für Schallplattensammler galt.

Pershing, Pogo & Provinz . Heilbronn und Punk um 1980

Punk/Wave - Fotos, Storys, Berichte, Erzählungen & Mucke

von Norbert Prothmann, Simon Steiner, Barny Trouble