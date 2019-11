Die Persistence Tour 2020 wird im kommenden Jahr von 15. bis 26. Januar an 12 Terminen stattfinden, u.a. am 24.1. in der Würzburger Posthalle! Das finale Lineup steht nun fest und liest sich mit Gorilla Biscuts, Agnostic Front, Street Dogs, H2o, Wisdom In Chains, BillyBio, Cutthroat und This Means War mehr als verlockend! Schnell Tickets sichern, es könnte kuschelig werden …