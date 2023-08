Vernissage "Person im Raum"

„Nicht die Ideen bringen Kunst hervor, sondern die Kunst bringt Ideen hervor. DieKunst ist eine ewige Suche nach etwas Anderem, noch nicht Entdecktem, einem Mixaus Alt und Neu von Realismusbis Abstrakt.“

Für die KünstlerinDr. Inna Fuchsistjedes Bild ein neuer Lebensabschnitt, eine künstlerische Herausforderung. Sieversucht immer wieder etwas Neues zu entdecken.

In ihrer neuen Ausstellung„Person im Raum“widmet sie sich dem Menschen alsMittelpunkt des Universums.„Kunst öffnet einen Raum in dem es möglich ist,verborgene Fähigkeiten und kreative Chancen zu entdecken und diese Erfahrungengewinnbringend in das eigene Leben zu integrieren.Kreativität ist keine Begabung,sondern ein wesentlicher Teil desMenschen.“,so die Künstlerin.

DieBildervon Dr. Inna Fuchssind in der Zeit vom 09.09.bis08.10.2023 imKulturhausFränkischer Hof zusehen.Geöffnet ist dieAusstellungsamstags undsonntags von 14.00 bis17.00 Uhr. DieVernissagefindet am Samstag,dem09.09. um15 Uhrstatt.Der Eintritt ist frei.