Impulse für Diversity Management in der Praxis

Anlässlich des 6. Deutschen Diversity-Tags am 5. Juni 2018 laden die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken und das Welcome Center Heilbronn-Franken zu der Veranstaltung „Perspektiven eröffnen - Potenziale entfalten“ in die Räumlichkeiten der Arbeitsinitiative Hohenlohekreis AIH gGmbH in Neuenstein ein. Bei der Veranstaltung von 14:00 bis 17:00 Uhr werden in zwei parallel stattfindenden Workshops fachliche Themen des Diversity Managements diskutiert. Dabei liegt der Fokus auf der beruflichen Praxis, Methoden und deren Umsetzung. In Workshop I „Jobdesign – ein neues Modell in der Arbeitswelt: Flexibilität und Vielfalt als Chance für Recruiting und Bindung“ berichtet Albrecht Bühler über flexible Arbeitszeitmodelle. Andreas Foitzik, Projekt klever-iq und Geschäftsführer adis e.V. Tübingen, gibt in Workshop II „Leitung von interkulturellen Teams – Entfaltung von Potentialen“ Tipps für die Leitung internationaler Teams. Zum Abschluss wird Frank Guse, Senior Director Human Resources & Organisation, über Ansätze aus der Praxis bei ARNOLD UMFORMTECHNIK GmbH & Co. KG berichten.

Studien zum Thema Diversity in Unternehmen zeigen, dass vielfältige Teams kreativer und effektiver arbeiten und somit maßgeblich zur Zukunftsfähigkeit der Unternehmen beitragen. Auch in der Region Heilbronn-Franken haben viele Unternehmen, Organisationen und Institutionen den hohen Stellenwert des Themas Diversity Management erkannt. Das zeigt nicht zuletzt die mit fast 80 UnterzeichnerInnen der „Charta der Vielfalt“ in der Region überdurchschnittlich hohe Beteiligung an dieser Initiative an. Doch das Thema Diversity Management ist nicht allein damit getan, Personen mit vielfältiger Geschichte einen Einstieg zu ermöglichen, vielmehr müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sich MitarbeiterInnen langfristig im Unternehmen wohl fühlen und ihre Potentiale entfalten können. Albrecht Bühler, Geschäftsführer der Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH erklärt seinen Ansatz so: „Wenn wir Personen haben wollen, die in unserem Unternehmen arbeiten, dann dürfen wir sie nicht in eine Box packen und dann alles was übersteht abschneiden, sondern umgekehrt. Wir gestalten die Box um diese Personen herum.“