Perspektiven Heilbronn: Wolfgang Rüdiger

Wolfgang Rüdiger (Freiburg), Fagott

Werke für Fagott u. a. von Violeta Dinescu, José Serrano, Rufat Khalilov, Olga Neuwirth

Wolfgang Rüdiger, geboren 1957 in Mönchengladbach, Studium der Schulmusik (Hauptfächer Klavier und Fagott), Philosophie und Pädagogik an der Folkwang Hochschule und Uni/GH in Essen, Aufbaustudium Fagott bei Karl-Otto Hartmann und Promotionsstudium Musikwissenschaft bei Hans Heinrich Eggebrecht in Freiburg. 1986 - 1998 Dozent für Fagott, Methodik und (seit 1991) Instrumentalpädagogik an der Musikhochschule Freiburg, 1998 - 2001 Leiter des Studiengangs Musikerziehung sowie Professor für Musikpädagogik und Fagott an der Hochschule für Künste Bremen, seit Oktober 2001 Professor an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. 1986 Gründung und (bis 2022) künstlerische Leitung des Ensemble Aventure Freiburg.