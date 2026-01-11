„Bei Margarete Kegelmanns Arbeiten geht es häufig um die Beziehung zwischen geistiger Energie und physischer Existenz. Die Bildhauerkunst ist nun selber sehr physisch.

Doch neben dem äußerlich Sichtbaren existiert auch das Innen-liegende. Die feine Balance zwischen dem einen und dem anderen nennt die Bildhauerin Resonanz. Ich sage: künstlerisches Talent und emotionale Sensibilität bilden bei Margarete Kegelmann ebenfalls eine spürenswerte Resonanz“.

Gunter Schmidt, Einführung in das Werk Margarete Kegelmanns (Auszug).

„Meine Bilder zeigen Dinge, Orte und Menschen, die mir im Lauf der Jahre begegnet sind. Meist zufällig. Gefunden, aber nicht gesucht. Entdeckungen, die nie verborgen waren. Perspektiven, die sich oft erst im Nachhinein erschlossen. Dem Zufall Raum gegeben; und mir selbst die Gelegenheit, genauer hinzuschauen.“

Martin Knörzer zu seinen Fotografien