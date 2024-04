Perspektivenkonzert

Zu Gehör gebracht werden Werke unter anderem von Georges Aperghis, Carola Bauckholt, Enno Poppe und Adriana Hölszky.

Natasha López wurde in Johannesburg (Südafrika) geboren. Studium der spanischen Philologie an der Universidad Complutense de Madrid (Diplomabschluss) sowie Violine und Gesang am Conservatorio Provincial de Música de Gualadajara. 2011 Gesangsdiplom an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, 2013 Master "Neue Musik Gesang" an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (Prof. Angelika Luz und Prof. Frank Wörner) mit Auszeichnung. Auftritte u. a. beim Novalis Music + Art Festival 2014 (Kroatien), Festival Suså 2016 (Dänemark) und Festival ECLAT Stuttgart (2017).