Perspektivenkonzert

SUSANNE ZAPF (Berlin), Violine

„Die Sorge geht über den Fluß“ (1989/2001) für Violine solo von WALTER ZIMMERMANN (*1949)

Susanne Zapf wurde 1979 in Ebersdorf/ Thüringen geboren. Violinstudium bei Koji Toyoda an der UdK Berlin und bei Ilan Gronich. Nach einem Studienaufenthalt in London bei Grigory Zhislin setzte sie ihr Studium bei diesem in Würzburg fort. Sie nahm an verschiedenen Meisterkursen bei Christian Tetzlaff, Igor Ozim, Antje Weithaas und Phillipp Graffin teil. Bis Juni 2006 lebte sie in Amsterdam und studierte dort am Conservatorium bei Keiko Wataya. Wieder in Berlin wohnend ist sie seit 2006 Geigerin des Sonar Streichquartettes Berlin. Außerdem gastiert sie regelmäßig im Ensemble Mosaik, Ensemble Oriol, Holland Symfonia Orkest und in der Musikfabrik NRW. Seit 2021 hat sie einen Lehrauftrag an der Universität der Künste Berlin inne.