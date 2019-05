Vortrag in Wort und Bild mit der Dettingerin Katharina Leibfahrth.

Die Dettingerin Katharina Leibfahrth berichtet über ihren entwicklungspolitischen Freiwilligendienst im Süden Tansanias, wo sie ein Jahr gelebt und an einer Schule Mathematik unterrichtet hat. Sie erzählt vom Eintauchen in die anfangs fremde Kultur eines Landes, wo sie eine neue Sprache, unbekannte Menschen und andere Strukturen erwarteten. Ein Jahr voller Eindrücke und Begegnungen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, ein Perspektivenwechsel in vielerlei Hinsicht.

Der Bildervortrag wird keine klassische Reiseerzählung sein, sondern ein authentischer Bericht über das alltägliche Leben in Tansania.