Perspektivwechsel Afghanistan

Afghanistan ist ein Land, das heute vor allem aufgrund eines nicht enden wollenden Krieges und der Taliban bekannt ist.

Asma Rahimi, deren Wurzeln in Afghanistan liegen, wird sich in ihrem Vortrag vor allem auf die schönen Aspekte Afghanistans konzentrieren. In ihrer Präsentation wird sie ein anderes – positiveres Bild – von Afghanistan zeigen und deutlich machen, dass Afghanistan weit mehr ist als Krieg, Terror, Armut und Zerstörung.

Kommen Sie mit auf eine Reise durch die faszinierende Geschichte eines orientalischen Landes mit beeindruckenden Landschaften und einer vielfältigen Kultur.