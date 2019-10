Perspektivwechsel - Gastspiel Theater Patati-Patata

Nach dem letzten, mehrfach preisgekrönten und sehr erfolgreichen, integrativen Theaterstück »Erzähl mir« gibt es jetzt eine neue Produktion des Ensembles »Theater ohne Grenzen« am Theater PATATi-PATATA. Derzeit sind Menschen aus verschiedenen Kulturen (arabisch stämmige, türkische, italienische und deutsche) mit und ohne Flucht- oder Migrationshintergrund dabei. Die Spieler sind zwischen 14 und 65 Jahren. Zusammen haben sie über sechs Monate unter der Leitung der Regisseurin Sonka Müller aus der Improvisation das Stück »Perspektivwechsel« aus persönlichen Geschichten entwickelt. »Perspektivwechsel« beleuchtet auf humorvolle Art die Tücken, Fallstricke und Freuden einer vielfältigen Gesellschaft. Durch den fremden Blick auf das Eigene kann Gewöhnliches manchmal ganz neu erscheinen. Zu entdecken gibt es viel in einem anderen Land, mit einer fremden Sprache, einer fremden Kultur. Doch fängt das Leben ja hier nicht erst an. Wir alle haben Vorgeschichten hier oder anderswo. »Perspektivwechsel« greift Erzählungen aus Syrien, der Türkei, Italien, Deutschland und Europa auf. Ob Stromausfall, Anstehen für Mangelware, Sprachengewirr, Integrationsarbeit, Wohnungsnot, Alkohol und Apfelsaft, Pfandflaschen, Schwarzmarkt, Zensur contra Freiheit oder die Suche nach einem sicheren Hafen. Wir stellen fest: Es gibt sie immer wieder, die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten. (Denn) Geschichte wiederholt sich.

Veranstaltungsort:

Theater PATATI-PATATA

Inh.: Sonka Müller

Grillparzerstr. 4

72762 Reutlingen