Peruanische Küche

Lima, Hauptstadt der Aromen und des guten Essens! Eine Stadt, in der sich die verschiedensten kulinarischen Einflüsse vereinen: Durch die Fusion der spanischen und der peruanischen Küche entstanden Gaumenfreuden wie etwa die Causa Limeña oder Papa Rellena. Mit dem gebratenen Reis ‚Arroz Chaufa‘ wird sichtbar, dass auch der chinesische Einfluss in Peru vor der Küche nicht Halt gemacht hat. Die Gerichte sind nicht nur farbenfroh, sondern auch reich in Aromen und Gewürzen. Begleitet werden die leckeren Gerichte mit einem lateinamerikanischen Cocktail Pisco Sour.

Bitte mitbringen: Geschirrtücher, Schürze, Behälter für restliche Köstlichkeiten, scharfes Messer.