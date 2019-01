"Was der aus Bombay stammende Pianist dann auf das Klaviert zauberte, sorgte bei den Zuhörern für pures Staunen. (...) intim, doch federleicht, (...) Brennend, furios im Tempo... ein Fanal von einem Klavierspiel." - Alexander Florié, NEUE RUHR - Deutschland

"Pervez Mody ist ein außergewöhnlicher Musiker und ein einzigartiger Künstler. Ich war fasziniert von seinem kraftvollen Gefühlsausdruck, seiner Art und Weise, die Leidenschaft, Begeisterung, subtile Erotik und Andeutung der Skriabinwerke zu vermitteln. Pervez Mody hat eine tiefe Verbindung zu Skrjabin. Es war ein unvergessliches Erlebnis!" MARTHA ARGERICH - Pianist

Programm mit Werken von

Ludwig van Beethoven

Fanny Hensel

Franz Liszt

Alexander Skrjabin

Der in Deutschland lebende und in Mumba/Indien beheimatete virtuose Konzertpianist erfuhr als höchstbegabtes Kind bereits im Alter von vier Jahren seine erste pianistische Förderung und Ausbildung, bevor er als Stipendat am berühmten Tschaikovsky-Konservatorium in Moskau bei Professor Margarita Fyodorova sein Studium aufnahm. Sie brachte ihm insbesondere die Werke von Alexander Skrjabin nahe. Heute zahält die Fachwelt Pervez Mody zu den ersten Skrjabin-Interpreten.

Nach seinem hervorragenden Abschluss in Moskau absolvierte Pervez ein Aufbaustudium in der Hochschule für Musik in Karlsruhe bei Fanny Solter und Miguel Proenca. Dieses schloss er ebenso wie sein Konzertexamen mit höchster Auszeichnung ab.

Zurzeit arbeitet Pervez Mody an der Einspielung des gesamten Klavier-Solo-Werkes von Alexander Skrjabin für das Label Thorofon; Vol. 4 von "Pervez Mody play Scrabian" war für den "Preis der deutschen Schallplattenkritik" gelistet.

Seit 2 Jahren läuft sein Großprojekt, das gesamte Klavierwerk von Ludwig van Beethoven in einem Zyklus auf Schloss Friedrichsfelde in Berlin aufzuführen.