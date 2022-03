Pessach und Ostern - Führung über den jüdischen Friedhof in Wankheim

Pessach, Karfreitag und Ostern fallen 2022 auf dasselbe Datum. Beide Anlässe sind im Judentum und der Christenheit wichtige Orientierungspunkte in Theologie, Glaubenspraxis und Brauchtum – sich im Laufe der letzten beiden Jahrtausende fremder geworden und doch sehr nahe.

Dies soll zum Anlass genommen werden, sich am Gründonnerstag auf dem jüdischen Friedhof in Wankheim zu treffen. Der ungewöhnliche Ort eröffnet auch neue Perspektiven, lässt Altbekanntes in einem anderen Licht erscheinen. Beleuchtet werden außerdem die Geschichte des Friedhofs, des jüdischen Lebens in der Region und der jüdischen Begräbniskultur. Warum zum Beispiel bezeichnen gläubige Juden ihre Friedhöfe als Häuser der Ewigkeit? Warum legen Sie zum Gedenken an die Toten Steine und keine Blumen ab?

Die männlichen Teilnehmer werden gebeten, bei Betreten des Friedhofes eine Kopfbedeckung zu tragen.

Eine Anmeldung über die FBS ist erforderlich (Kurs 4201)

Anfahrt: Zu erreichen ist der Friedhof über die B28 – Abfahrt Wankheim – Richtung Wankheim – etwa 500 Meter vor Ortseingang Ausschilderung folgen