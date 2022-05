Von ihrer ersten Single "West End Girls", die sie sofort an die Spitze der britischen Charts getragen hat, zieht sich der Erfolg durch das bald 40-jährige Werk der Pet Shop Boys. Das hat seinen guten Grund:

Neil Tennant und Chris Lowe sind sich trotz musikalischer Wechsel treu geblieben. Man erkennt ihre Songs sofort und das nicht nur an Tennants charakteristischer Stimme, sondern an der einzigartigen und klaren Produktionsweise. Egal, ob es sich um ihre frühen Pop-Hymnen handelt, die coolen Cover, die Beiträge als Komponisten und Produzenten für Künstler wie Kylie Minogue, Tina Turner oder David Bowie, oder die Arbeit mit den Dresdner Sinfonikern am Soundtrack für Sergej Eisensteins Stummfilm "Panzerkreuzer Potemkin". Egal, ob es in Richtung Disco, House oder Techno ging: Die Pet Shop Boys haben fast immer alles richtig gemacht.