Pete Jones Trio + Support: On The Roof

Es klingt ein wenig wie die kitschige Geschichte eines romantischen, in der Traumfabrik Hollywood erdachten Films: Ein junger Mann aus Wales reist als Straßenmusiker quer durch Europa, spielt in kleinen Bars und Cafés, lernt im sonnigen Portugal eine Frau kennen und zieht der Liebe wegen in ein anderes Land… Dem Musiker Pete Jones ist genau das wirklich passiert. Das Pete Jones Trio ist eine Alternative-Rockband um den Singer-Songwriter & Gitarristen aus Wales. Beeinflusst durch Folk, Blues und Jazz veranstaltet die Band eine Show mit viel Witz und Denglisch.