Pete Roth Trio feat. Bill Bruford

Das Pete Roth Trio besteht aus dem Bandleader und Gitarrist Pete Roth, Mike Pratt am Bass und Bill Bruford am Schlagzeug. Die Band kreiert Jazz für eine neue Generation von Musikliebhabern und überschreitet dabei die Grenzen der traditionellen Jazzkonventionen. Ein Jazz-Standard möchte sich erst in den letzten Momenten einer Performance in seiner vollen Essenz entfalten.

Roths Eigenkompositionen wie „Dancing with Grace“, die gemeinsamen Werke des Trios wie „Trio in Five“ und „Looking Forward to Looking Back“ oder ihre Neuinterpretation von Meisterwerken wie Antonín Dvořáks „Largo aus der Symphonie Nr. 9“ eröffnen nur einige der kreativen Welten des Pete Roth Trios, eine musikalische Reise, die die Grenzen dessen, was ein Gitarrentrio leisten kann, neu definieren.

Gitarre: Pete Roth

Pete Roth ist ein vielseitiger Künstler und renommierter Session-Gitarrist, geboren in Deutschland, wo seine musikalische Reise inmitten einer musikerfüllten Familie begann. Bereits im Alter von 11 Jahren griff er zur Gitarre und legte damit den Grundstein für seine lebenslange Hingabe an sein Handwerk.

In seinen frühen Jahren wurde Roth von der intensiven Emotion des Blues und der elektrisierenden Energie des Rock inspiriert. Doch sein musikalischer Horizont erweiterte sich, als er nach England zog, um Jazz zu studieren. Dort vertiefte er sich in die komplexen Strukturen des Genres und liess sich von Größen wie Joe Pass, John Scofield und Julian Lage beeinflussen.

Mit einer breiten Palette musikalischer Einflüsse und einer Leidenschaft für Innovation startete Roth seine Solokarriere als Bandleader und veröffentlichte zwei Alben bei MGP Records. Pete spielte mehrmals in Londons Ronnies Scott Jazz Club und hat sich als Session Musiker und Künstler einen anhaltenden Namen in England erschaffen. Doch seine künstlerische Reise entwickelt sich stetig weiter, und nun steht er am Beginn eines neuen Kapitels.

Mit dem Pete Roth Trio erkundet er erstmals das Trio-Format und erschafft durch raffinierte Melodien und Rhythmen imaginative Jazzkompositionen, die eine neue Generation von Musikliebhabern begeistern.

Bass: Mike Pratt

Mike Pratt ist ein versierter Kontrabass und E-Bass Spieler, Komponist und Produzent mit Sitz in London. Zu Beginn seiner Karriere begeisterte ihn besonders Funk, Acid Jazz und Fusion. Er entdeckte die Musik von Weather Report, Mahavishnu Orchestra und Return to Forever, gefolgt von Steps Ahead, John Scofield, Charles Mingus und Duke Ellington.

Über mehrere Jahre hinweg trat Mike regelmäßig bei Ronnie Scott’s mit dem Ensemble Shorter Than Miles auf. Er spielt und komponiert für das Jazz-Fusion-Projekt KGQ mit Kieron Garrett, in dem unter anderem Dave O’Higgins und Duncan Eagles am Saxophon mitwirken. Zwei Alben wurden bei 33 Jazz Records veröffentlicht. Zudem hat er mit Acantha Lang und Liane Carroll zusammengearbeitet und trat beim Cape Town Jazz Festival, Jazz Café, der Royal Albert Hall sowie in zahlreichen Jazzclubs in London, im Vereinigten Königreich und international auf.

Mike unterrichtete Bass und Komposition an der Kingston University. In jüngster Zeit hat er mit Laura Evans, Oliver Tompsett und Curiosity Killed the Cat gearbeitet, Musik für Ford und die FIA komponiert und den Bass für die Dokumentation Stewart aufgenommen. Zudem ist er musikalischer Leiter der Live-Theater-Rockumentation Seven Decades.

Das Pete Roth Trio bietet Mike die seltene Gelegenheit, über die traditionelle Rolle des Bassisten hinauszuwachsen und als gleichwertiger Partner im melodischen, rhythmischen und harmonischen Zusammenspiel des Trios zu agieren. Er verbindet seine Leidenschaft für Groove mit einem kompositorischen Gespür für innovative Klänge und eine kreative Herangehensweise an improvisierte Musik. Obwohl es einschüchternd sein mag, auf eine lange Reihe legendärer Bassisten in Brufords Diskografie zurückzublicken – darunter Chris Squire, John Wetton, Jeff Berlin und viele mehr –, konzentriert sich Mike darauf, dass diese Trio-Musik völlig einzigartig ist. So hat er eine leere Leinwand, um seine eigenen Ideen und Visionen umzusetzen.

Schlagzeug: Bill Bruford

International bekannt als Rockmusiker und Schlagzeuger, besitzt Bill Bruford zugleich erstklassige Jazz-Referenzen. Er hat mit Künstlern wie Al Di Meola, dem Buddy Rich Orchestra, David Torn, Allan Holdsworth, Tim Garland, Django Bates, Iain Ballamy und Chris Botti zusammengearbeitet, für sie geschrieben oder mit ihnen aufgenommen.

Bereits früh in seiner Karriere führte Bills Innovationsdrang, der ihn von ordinären Pfaden fernhielt, zu einer 40-jährigen Laufbahn als Bandleader und Komponist. Seine Gruppen wie Bruford und Earthworks setzten Maßstäbe In den 70er und 80er Jahren mit komplexen harmonischen Strukturen im Rock In den 90ern mit elektronischen Sounds, Samples und ungeraden Metren im Electric Jazz, im 21. Jahrhundert mit stilistischen Innovationen im akustischen Jazz. Seine Vorliebe für das Unerwartete in Live-Performances führte zu zahlreichen Kollaborationen mit einigen der weltweit besten Rock- und Jazzmusiker – stets auf der Suche nach dem Neuartigen, Ungewöhnlichen und Unerwarteten. Bill wurde in die Modern Drummer Hall of Fame (1990) aufgenommen, 2016 von Rolling Stone auf Platz 16 der größten Schlagzeuger aller Zeiten gewählt und 2017 als Mitglied von Yes in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Als Musiker hat Bruford die Welten von Jazz und Rock auf einzigartige Weise miteinander verknüpft.

Besetzung: Pete Roth (git); Mike Pratt (b); Bill Bruford (dr)