Peter Alexander: "Hier ist ein Mensch"

Zum 100. Geburtstag von Peter Alexander

Musikalische Hommage an einen der größten Entertainer der BRD. Seine Shows erreichten mit bis zu 79 Prozent Einschaltquote Rekordniveau.

Hits wie „Die kleine Kneipe“, „Der Papa wird’s schon richten“ oder „Hier ist ein Mensch“ wurden zu Kultschlagern, dazu Filmklassiker wie „Im weißen Rößl“:

Wir widmen diesem Allrounder einen Abend mit Anekdoten, Musik und Erinnerungen an eine Zeit, als die Familie in Bademänteln vor dem Fernseher saß.

Mit: Charis Hager (Schauspielerin, Dramaturgin TDA), Christof Küster (Schauspieler, Intendant TDA) und Sebastian Schäfer (Schauspieler, Pianist, Sprecher arte/SWR).

Eine Produktion des Theater der Altstadt.