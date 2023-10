Peter Autschbach's TA2

Instrumentale Vielsaitigkeit – in Form von organisierter Unabhängigkeit in treibenden Groove gehüllt – das ist TA2, und noch viel mehr: in der Tradition legendärer Fusion-Bands wie Return To Forever, John McLaughlin’s Mahavishnu Orchestra oder den Dixie Dregs loten die vier Musiker um den renommierten Jazzgitarristen Peter Autschbach mit ihrem Können und ihrer Spielfreude die Grenzen von Rock, Pop und Jazz aus.

TA2 präsentiert seine akustischen Wanderungen durch die Musiklandschaften in einem eigenen, wiedererkennbaren Gruppensound. In den ebenso frischen wie klugen Kompositionen des Bandleaders kommen dabei die unterschiedlichsten Klangfarben und Tonbilder zum Ausdruck.

Die Fachzeitschrift „Guitar“ schrieb über das Album „TA2“:

"Fusion höchster Güte - Peter Autschbach TA2 (Timezone)

Über Jahre war Peter Autschbach rein akustisch tätig. Für seine neue Band TA2 hat der Weltklasse-Pädagoge seine E-Gitarre wieder ausgepackt. Mit einer erstklassigen Besetzung lässt er seinem herausragenden Jazz-Rock-Spiel freien Lauf. Die aus Belarus stammende Violinistin Marta Danilkovich veredelt mit präzisen Läufen meisterlich das Klangbild. Das Eröffnungsstück „Welcome Marta“ zählt – wie eigentlich jede Nummer – zu den ganz großen Momenten des Albums. Mit sauberen Unisono-Läufen zwischen Gitarre und Geige, komplexen Drum-Solos (Jan Melnik) und knackigem E-Bass (Nico Deppisch) besticht Autschbachs neue Band mit unglaublicher Musikalität und Frische."

Location: Mensa Bildungszentrum Niedernhall, Brückenwiesenweg 8-12, 74676 Niedernhall

Einlass eine Stunde vor Beginn

Abendkasse: 25,00 EUR

Vorverkauf: 22,00 EUR

