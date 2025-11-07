Peter Autschbach's TA2

Instrumentale Vielsaitigkeit – in Form von organisierter Unabhängigkeit in treibenden Groove gehüllt – das ist TA2, und noch viel mehr:

In der Tradition legendärer Fusion-Bands loten die vier Musiker um den renommierten Gitarristen Peter Autschbach mit ihrem Können und ihrer Spielfreude die Grenzen von Rock, Pop und Jazz aus. TA2 präsentiert seine akustischen Wanderungen durch die Musiklandschaften in einem eigenen, wiedererkennbaren Gruppensound. In den ebenso frischen wie klugen Kompositionen des Bandleaders kommen dabei die unterschiedlichsten Klangfarben und Tonbilder zum Ausdruck.

Das virtuose Violinspiel von Marta Danilkovich verleiht TA2 einen hohen Wiedererkennungswert, sie wird dabei gekonnt von Nico Deppisch am Bass und Jan Melnik an den Drums in Szene gesetzt – während ihr Peter Autschbach mit mitreißenden Soli freundschaftlich Paroli bietet. Er versteht es meisterhaft, die Energie des Rock mit der harmonischen und rhythmischen Vielfalt des Jazz in eigenen Kompositionen zu verbinden.