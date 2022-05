Peter Bühr & his Flat Foot Stompers

Peter Bühr feiert Geburtstag und lädt alle Jazzliebhaber an diesem Juniabend zu einer großen musikalischen Geburtstagsparty ein. Die Jazzvirtuosen von Peter Bühr and his Flat Foot Stompers und weitere eingeladene Gäste treten mit einem Überraschungsprogramm auf die Bühne. Peter Bühr führt wie immer unterhaltsam durch den Abend.

Besetzung: Wolfram Grotz (Piano), Peter Bühr (Klarinette, Saxophon), Bernard Flegar (Schlagzeug), Andy Lawrence (Kornett, Trompete+Gesang), Benno Reinhard (Posaune), Felix Gschwind (Gitarre), Helmut Siegle (Bass).