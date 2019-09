Peter Bernstein Quartet

“[Peter Bernstein] is the most impressive guitarist I’ve heard. He plays the best of them all for swing, logic, feel, and taste.” – Jazz Master guitarist Jim Hall

Peter Bernstein, der “Musikant” unter den amerikanischen Gitarrenstars: Pur, ohne Elektronik und Effekte, präsentiert er sowohl die Juwelen der Jazzhistorie, als auch zeitgenössische Kompositionen in seiner einzigartigen Weise. Mit ihm auf der Bühnen rund um den Globus standen Stars wie Brad Mehldau, Joshua Redman, Diana Krall, Christian McBride, Wayne Shorter, Pat Metheny, Gregory Hutchinson und viele andere Künstler.

Der Reutlinger Verein TheMu e.V. hatte Peter Bernstein 2017 das erste mal überhaupt in Deutschland Solo vorgestellt – ein denkwürdiges Konzert der Reihe “Jazz im Pappelgarten”. Jetzt erleben wir Peter Bernstein im Quartett mit dem Grammy-Gewinner, dem atemberaubenden Sullivan Fortner am Klavier. Doug Weiss, “Einer der besten Bassisten der Welt” (Brad Mehldau) und die “Jazzlegende” (Smalls, Jazz Club NYC) Leon Parker am Schlagzeug komplettieren diese fantastische Band.

Peter Bernstein (g)

Sullivan Fortner (p)

Doug Weiss (b)

Leon Parker (dr)