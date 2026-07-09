Peter Bernstein Quartet

Wenn vier Musiker dieser Klasse gemeinsam auf die Bühne treten, entsteht mehr als ein klassischer Jazzabend – es entsteht ein musikalischer Dialog auf höchstem Niveau.

Gitarrist Peter Bernstein zählt seit Jahrzehnten zu den prägenden Stimmen des modernen Jazz. Sein warmer, lyrischer Ton, seine elegante Linienführung und seine unverwechselbare Mischung aus Swing, Klarheit und Raffinesse haben ihn zu einem der gefragtesten Gitarristen der internationalen Szene gemacht. Ob an der Seite von Sonny Rollins, Diana Krall, Joshua Redman oder Brad Mehldau – Bernstein verbindet technische Meisterschaft mit einer seltenen musikalischen Gelassenheit und erzählerischen Tiefe.

Mit ihm auf der Bühne steht der mehrfach ausgezeichnete Pianist Sullivan Fortner – eine der spannendsten Persönlichkeiten des zeitgenössischen Jazz. Der Grammy-Preisträger aus New Orleans begeistert mit atemberaubender Virtuosität, rhythmischer Freiheit und einer musikalischen Sprache, die Tradition und Gegenwart mühelos verbindet. Fortner arbeitete unter anderem mit Wynton Marsalis, Cécile McLorin Salvant und Roy Hargrove und gilt als einer der kreativsten Pianisten seiner Generation.

Das Fundament dieses außergewöhnlichen Quartetts bildet Bassist Doug Weiss, dessen sensibles und zugleich kraftvolles Spiel seit vielen Jahren die internationale Jazzszene prägt. Als langjähriger musikalischer Leiter des Al Foster Quartet sowie Partner von Künstlern wie Kurt Rosenwinkel, Chris Potter oder Brian Blade verbindet Weiss rhythmische Präzision mit großer musikalischer Offenheit und Erfahrung.

Komplettiert wird das Ensemble vom Schlagzeuger Kush Abadey, einem der vielseitigsten und gefragtesten Drummer seiner Generation. Sein dynamisches, energiegeladenes und zugleich hochmusikalisches Spiel führte ihn bereits früh an die Seite von Größen wie Ravi Coltrane, Chris Potter oder Dee Dee Bridgewater. Abadey steht für einen modernen, offenen Jazzsound, der Grenzen spielerisch überschreitet.

Gemeinsam präsentiert dieses Quartett einen Abend voller Spannung, Eleganz und musikalischer Intensität: moderner New Yorker Jazz, tief verwurzelt in der Tradition und zugleich offen, frisch und hochaktuell. Zwischen fein nuancierten Balladen, energiegeladenem Swing und spontaner Interaktion entfaltet sich ein Konzert voller Ausdruckskraft, Spielfreude und großer musikalischer Klasse.

Ein seltenes Zusammentreffen herausragender Musiker – und eine besondere Gelegenheit, einige der wichtigsten Stimmen des zeitgenössischen Jazz live zu erleben.