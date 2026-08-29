Peter Denlo liest und kocht aus dem Burma-Krimi „Zungentod“

Eine eigensinnige Journalistin, die eines Doppelmordes bezichtigt wird, ein mutiger Touristenführer, der auf eine Wasserleiche stößt, findige buddhistische Mönche, ein puertoricanischer Killer und ein finsteres Geheimnis in Myanmar, das gelüftet werden muss.

Eine wilde Jagd über drei Kontinente hinweg, gespickt mit Rezepten, die diese mörderische Geschichte kulinarisch begleiten. «Zungentod» ist Peter Denlos Romandebut.

Peter Denlo ist vor allem bekannt als Schauspieler und Autor seiner DinnerKrimis die er seit 2007 landauf, landab in Restaurants und Hotels aufführt. Über 3.000 Vorstellungen wurden in dieser Zeit gespielt und dabei spielt neben dem Krimi das feine Essen die zweite Hauptrolle.

So ist es auch bei Peter Denlos Lesung seines Krimiromans «Zungentod». Die spannende Lesung wird durch das live-Kochen von burmesischen Wok-Gerichten aufgelockert. Das Publikum kommt dabei in den Genuss von kulinarischen Kostproben, wodurch Geruch und Geschmack die gelesene Geschichte zum Leben erwecken.

Karten sind ausschließlich im Vorverkauf in der Stadtbücherei erhältlich. / Keine Abendkasse!