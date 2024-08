BIJELO DUGME - "Doživjeti stotu" Tour - 50 Jahre Jubiläum einer der größten Rock Bands des ehemaligen Jugoslawiens kommt am Samstag 21.09.2024 nach Stuttgart und rockt die Bühne in der Porsche Arena. Hiermit findet in Stuttgart das Erste Konzert in Deutschland von 50 geplanten Städten weltweit.

Gegründet im Jahr 1974 in Sarajevo, vom Bandleader und Gitarristen Goran Bregovic.

BIJELO DUGME:

Gitarre: Goran Bregovic

Vocals: Mladen Vojicic Tifa & Alen Islamovic

Drums: Djidji Jankelic

Bass: Zoran Redzic

Keys: Ogi Radivojevic