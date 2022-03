Peter Frömmig - Spiel:Räume für Geschichten

Der in Marbach lebende Schriftsteller schuf seit den 70er Jahren zahlreiche Hörspiele, Essays, Erzählungen und Gedichte. Zu seinem 75 + 1. Geburtstag zeigt Peter Frömmig anhand seiner in mehr 50 Jahren entstandenen Texte eine Reflexion der gesellschaftlichen Entwicklung auf.

Peter Frömmig, geboren 1946 in Eilenburg bei Leipzig, lebt seit 1995 in Marbach. Davor hat er als Schriftsteller und Maler lange Jahre in Österreich, den USA und in Freiburg/Breisgau verbracht.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stadthalle Schillerhöhe statt.