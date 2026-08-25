Peter Gall Quintet • Love Avatar

Peter Gall gehört nicht nur zu den renommiertesten und gefragtesten deutschen Schlagzeugern seiner Generation, er macht auch als herausragender Komponist und kluger Bandleader von sich reden und blickt dabei raffiniert und auf sehr persönliche Weise über den Trommelrand hinaus. 2018 veröffentlichte er sein Album „Paradox Dreambox“, ein starkes musikalisches Statement, das international für euphorische Kritiken sorgte und erfolgreiche Tourneen und Festivalgastspiele nach sich zog.

Nun präsentiert Peter Gall sein zweites fulminantes Album LOVE AVATAR, das den Deutschen Jazzpreis 2025 in der Kategorie „Album des Jahres“ gewann. Seine neuen Songs erzählen eindrucksvoll Geschichten, malen traumhafte Collagen und suchen mit großer atmosphärischen Dichte nach faszinierenden musikalischen Galaxien,emotionalen Eruptionen, der Magie und der Liebe in der Musik.

Mit dabei hat er eine absolute „Dream-Band“: Wanja Slavin, Carl Morgan, Rainer Böhm und Matthias Pichler gehören zur einflussreichen Crème de la Crème der jungen, dynamischen und innovativen europäischen Szene. Die perfekt aufeinander eingespielte Band formt mit ihren starken Charakteren eine verschworene musikalische Einheit, agiert mitreißend, hochvirtuos, und gefühlvoll zugleich und entfaltet dabei auf der Bühne eine Kraft, der man sich nur schwer entziehen kann – konsequenterweise gewann das Peter Gall Quintet 2021 den prestigeträchtigen BMW Welt Jazz Award.

Ein futuristisches Konglomerat aus Jazz, energetischem Fusion, hymnischen Indie-Sphären, wunderschöner Melancholie, überraschenden Grooves und hypnotisierenden Beats zieht das Publikum in seinen Bann.

Besetzung: Wanja Slavin (asax, synth); Carl Morgan (git); Rainer Böhm (p, synth); Matthias Pichler (b); Peter Gall (dr)