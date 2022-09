Der 71. Neue Montagskreis: Mit dem Drachen leben — für einen neuen Realismus im Umgang mit China

Zuerst Moskau, dann Peking? Der „Westen“ fühlt sich zunehmend durch ein wirtschaftlich und politisch aufsteigendes China bedroht.

Entkoppelungsphantasien und militärische Aufrüstung prägen die Debatten der Eliten in Washington und Brüssel. Auch die deutsch-chinesischen Beziehungen stehen auf dem Prüfstand. Kein EU-Staat ist so eng verflochten mit China wie die Bundesrepublik. Viele deutsche Unternehmen waren Gewinner der chinesischen Reformpolitik und Marktöffnung: VW, Mercedes, Bosch oder Siemens, auch viele mittelständische Unternehmen. Doch das Ziel Chinas, selbst eine Innovationsökonomie zu werden und zukünftig den Takt in der Weltwirtschaft vorzugeben, sorgt für Verunsicherung in der deutschen Wirtschaft. Gleichzeitig belasten eklatante Menschenrechtsverletzungen am Volk der Uiguren, die rigorose Verfolgung von Systemkritiker*innen und der Souveränitätsanspruch über Taiwan Chinas Verhältnis zum „Westen“. Wie also umgehen mit dem neuen „Reich der Mitte“? Diese Frage stellt sich derzeit in Politik und Wirtschaft gleichermaßen. Eine neue Chinastrategie wird allenthalben gefordert, doch wie könnte diese aussehen?

Fragen an Gunter Schubert, Professor für Greater China Studies am Asien-Orient-Institut der Universität Tübingen und Direktor des dort angesiedelten European Research Center on Contemporary Taiwan (ERCCT).

