Stuttgarter Comedy Clash - Das Weihnachts-Special

Der Stuttgarter Comedy Clash, einer der bekanntesten Stand-up-Wettbewerbe Deutschlands, geht am 11. Dezember 2022 mit einem Weihnachts-Special an den Start.

Im Stuttgarter Theaterhaus präsentieren sechs der erfolgreichsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Comedy Clash aller Zeiten ihre aktuellen Stand-up-Nummern. Andreas Weber, Rekordgewinner des Comedy Clashs & echter Stuttgarter, begleitet die zweistündige Veranstaltung als Moderator.

Das Special findet als „vorweihnachtliches Geschenk“ für alle Comedy-Begeisterten statt, die keine Tickets mehr für das Finale des diesjährigen Stuttgarter Comedy Clash ergattern konnten. Die komplett ausverkaufte Veranstaltung, bei der die Vorrundensieger um den Jahressieg kämpfen, findet parallel am selben Tag im Wizemann statt. Leider war die TV-Aufzeichnung sofort ausverkauft und uns haben hunderte Nachrichten erreicht, weswegen wir nachlegen und in der Jubiläumssaison des Comedy Clash eine zweite Veranstaltung anbieten – und das in der Kult-Location: Dem Theaterhaus!