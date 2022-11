Arabien erleben – Live-Reportage von Lutz Jäkel und Florian Harms

Von Damaskus bis Dubai, von Libyen bis zum Libanon: Seit über 25 Jahren bereisen die Reporter Florian Harms und Lutz Jäkel die arabische Welt.

Allein zwei Jahre davon widmen sie sich einem opulenten Bildband über die jahrtausendealte Esskultur Arabiens. Für das mehrfach ausgezeichnete Buch spüren die beiden Islamwissenschaftler den kulinarischen Offenbarungen zwischen Atlantik und Euphrat nach. Dabei schauen sie nicht nur in Töpfe und Pfannen, sondern auch in Basare, Kaffeehäuser und außergewöhnliche Restaurants. Vor allem aber: in die Seele der Menschen! Die Geschichte ihrer Recherchen kommt als kenntnisreicher Live-Vortrag voller Humor daher, der gängige Vorstellungen vom Orient bei uns bisweilen auf den Kopf stellt. Gewürzt mit kulinarischen Anekdoten, historischen Hintergründen, Musik und fantastischen Bildern zeigen Florian Harms und Lutz Jäkel nicht nur Menschen, Kultur und Kochkunst, sondern auch den gewaltigen Kontrast der arabischen Länder, zwischen Wüste und Schneebergen, Beduinen und Weinliebhabern, antiken Ruinen und glitzernden Wolkenkratzern. So viel geballte Expertise, rhetorische Eloquenz und flammende Leidenschaft für den Orient gab es nur selten!