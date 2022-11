Alte Mädchen: MACHT

Sie sind erfolgreich. Sie sind erfahren. Sie sind erstaunlich

… auf Krawall gebürstet.

Ihren Debüt-Abend haben sie über dreihundertmal gespielt. Stehende Ovationen. Deutschlandweit. Sie haben sich freigespielt, -getanzt und -gesungen. Sie haben sich selbst gehirngewaschen und gelernt ihr Alter zu akzeptieren.

Doch ALTE MÄDCHEN stecken tief in einem Dilemma:

Jede der drei ist ein absolutes Alphatier. Und jede möchte Chefin sein.

Aber wie erkämpft man sich die begehrte Position? Mit den Waffen der Frau? Und die wären? Die altbewährte passiv-aggressive Methode? Mauern, mobben, sticheln, abtauchen? Total überholt. Oder, nach Männerart, einfach mal ne Ansage machen? Zwecklos. Und was, wenn das ganze Machtding am Ende völlig überbewertet wäre? Macht Macht sogar böse? Oder doch sexy? Und: Ist die Frauenquote ein Weg den Fuß in die Tür zu kriegen? Doch was passiert wenn er drin steckt, der Fuß? Und was erwartet einen dann auf der anderen Seite der Macht? Ein warmes Willkommen? Oder ein weiteres Dilemma?

Messerscharfe Dialoge, mitreißende Songs und multiple Tanzeinlagen, ohne Angst vor Verlusten und unter Aufwendung sämtlicher nachhaltiger Ressourcen: die drei Gladiatorinnen des Popkabarett beantworten alle offenen Fragen.

MACHT ist auch ein Abend über eine Dreierfreundschaft, die jeder innerlichen und äußerlichen Krise standgehalten hat.

Texte: Anna Bolk

Regie: Udo Rau

Musik: S.Häfelinger, B.Fischer, B.Heart, J.Carstens, I.Martinez, N.Kok, D.Rieken, S. Endrigkeit

Vocalarrangements: I. Martinez

Choreographie: S. Hayo

Kostüm: N. Fölster

Fotos: H.Hoffmann

Graphik: J.Benning