Carsten Spengemann: Die Pille für den Mann — Live

Die Pille für den Mann ist der NFL Podcast bei dem die Fans direkt zu Wort kommen.

Der einzige interaktive Podcast rund um den wohl geilsten Sport der Welt – AMERICAN FOOTBALL. Seid live dabei, wenn Carsten Spengemann, Mike Stiefelhagen und Roman Motzkus frei Schnauze über alles, was in und rund um die NFL Thema ist, reden und dabei natürlich auch in die ein oder andere amüsante Anekdote abdriften. Mit dem Start der neuen Saison gibt es viel zu besprechen - und das geht am besten mit den Fans: Die Pille goes Live!

Carsten Spengemann, Roman Motzkus und Mike Stiefelhagen (in ausgewählten Städten) werden den Begriff “interaktiver Podcast“ neu definieren.

Podcastaufnahme mit Euch für Euch!