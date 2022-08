Schönherz & Fleer: RILKE PROJEKT - Das ist die SEHNSUCHT

Europas erfolgreichstes Poesie-Projekt feiert sein 20. Jubiläum: Angelica Fleer & Richard Schönherz veröffentlichen mit dem Rilke Projekt am 26. November 2021 ihr sechstes Studioalbum „das ist die SEHNSUCHT“ und kommen mit der Mewes Entertainment Group im Herbst 2022 nach Stuttgart!

Das Rilke Projekt bescherte Schönherz & Fleer seit 2001 nicht nur drei Goldauszeichnungen, sondern immer auch zahlreich gefeierte Live-Auftritte, unter Mitwirkung ihrer hochkarätig besetzten Band sowie prominenten Sprecher*innen und Schauspieler*innen wie z.B. Ben Becker, Jürgen Prochnow, Robert Stadlober, Nina Hoger, Edo Zanki, Ralf Bauer oder Max Mutzke.

Die „das ist die SEHNSUCHT“-Tour im September und Oktober 2022 wird erneut von den „Stammgästen“ Nina Hoger und Ralf Bauer sowie von Schauspieler Dietmar Bär als Special Guest (u.a. Kölner "Tatort") besetzt.

Für das neue Album (erscheint bei Energie Kultur) hat das Komponisten-Duo Schönherz & Fleer erneut hochkarätige Sänger*innen und Schauspieler*innen eingeladen, die insgesamt 18 Texte von Rainer Maria Rilke über abwechslungsreich arrangierte, zeitgenössische Produktionen interpretieren.

Mit dabei sind dieses Mal Désirée Nosbusch, Reinhard Mey, Frida Gold & Cassandra Steen, Dietmar Bär, Julia Engelmann, Peter Simonischek, Felicitas Woll, Pasquale Aleardi und Ben Becker.

Neben klassischen Musikpoesie-Aufnahmen haben Richard Schönherz und Angelica Fleer auch drei Songs aus ihrem Rilke Fundus entwickelt, die von Reinhard Mey, Frida Gold & Cassandra Steen sowie Pasquale Aleardi, eindrucksvoll eingesungen wurden. Mit dem wunderbaren „LIEBES-LIED“ – interpretiert von Frida Gold im Duett mit Cassandra Steen wird es erstmals in der Rilke-Projekt Historie auch eine echte Vorab-Single zum Album geben. Die Single erscheint zeitgleich mit dem Tourvorverkaufsstart am 05. November 2021.

„Die Sehnsucht ist ein großes Thema, und die Liebe - wir denken, gerade jetzt DIE großen Themen für ganz viele Menschen aktuell nach dieser außergewöhnlichen Zeit“ resümiert Angelica Fleer über die Facetten und Stimmungen des sechsten Albums. Die unvergleichliche Poesie Rilkes stößt bei diesem Album auf ein breites musikalisches Spektrum, das vom klassischen Streicher Terzett bis zu zeitgemäßen, rollenden Hip-Hop-Beats reicht.

„Rilke ist einfach unerschöpflich“, schwärmt der ursprünglich aus Wien stammende Richard Schönherz, wenn er über die Entstehungsphase des neuesten Albums berichtet, was „abermals ein sehr intensiver und bewegender Prozess“ gewesen sei: „Wir entdecken immer wieder neue Texte von ihm… allein die Briefe sind ein riesiges Feld, in dem man sich verlieren kann“, ergänzt seine Partnerin Angelica Fleer.

Ihr steht die Freude über die neuesten Fundstücke aus dem unerschöpflichen Rilke-Oeuvre ins Gesicht geschrieben: Wir haben festgestellt, dass man Rilke immer wieder neu liest, neue Aspekte entdeckt, erzählt sie, „und so findet man während der Recherche so viele neue Schätze, dass man schon wieder aussortieren muss.“

Seit sich Richard Schönherz und Angelica Fleer im Jahr 1997 an der US-Westküste begegnet sind, bilden die beiden ein erfolgreiches, vielfach prämiertes Komponisten- und Produzententeam. Zuvor für unterschiedliche Größen der Musikwelt auf und hinter der Bühne aktiv, konzentrieren sie ihre Energien seit der Jahrtausendwende auf hochkarätig besetzte Lyrikprojekte, für die sie zeitlose Gedichte, vorgetragen von renommierten Schauspieler*innen und Sänger*innen mit eigens dazu komponierter Musik untermalen. „Bis an alle Sterne“: So hieß das erste Album des Rilke Projekts im März 2001, mit dem das Komponisten-Duo das Konzept der „Poesiemusik“ auf die musikalische Landkarte brachte. Auf die allerersten Albumgäste (u.a. Otto Sander, Nina Hagen, Mario Adorf, Peter Maffay, Montserrat Caballé) sollten in den Jahren danach viele weitere Hochkaräter folgen – von Hardy Krüger bis Udo Lindenberg, von Hannelore Elsner bis Clueso, von Christiane Paul bis hin zu Iris Berben und Sir Peter Ustinov.

Für den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie „Innovation“ nominiert, gewannen Schönherz & Fleer bereits den Internationalen Buchpreis „Corine“ (Kategorie Hörbuch).