Egon Madsen 80

80 Jahre Egon Madsen

Egon Madsen wird im August 80 Jahre jung/alt, bei ihm ist das wirklich schwer zu benennen.

Tatsache bleibt, dass eine künstlerische Persönlichkeit gewürdigt werden muss. E.M. hat in der Ballettwelt tiefe Spuren hinterlassen. Seine Zeit mit John Cranko war der Beginn einer großen Karriere, die immer noch anhält und nun in dieser Gala-Veranstaltung kulminiert. Egon Madsen ist immer noch als Tänzer und Darsteller aktiv. Außerdem ist er seit 2008 Company-Coach der Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart. Die Gala wird das Stuttgarter Ballett ebenso präsentieren, wie die Tanzcompany des Theaterhauses, Gauthier Dance. Egon Madsen wird in einem Tanzstück von Hans v. Manen „The Old Man and Me“ höchstpersönlich auf der Bühne zu sehen sein. Seine Tanzpartnerin: Milena Twiehaus. Gespräche und Musik, tanzende Überraschungsgäste und bewegte Bilder, die den Tänzer Egon Madsen in vielen Lebenssituationen zeigen, komplettieren diese Gala. Moderiert wird der Abend von Eric Gauthier. Der genaue Programmablauf wird bis Ende Juni 2022 feststehen und über unsere Homepage zu erfahren sein.