20.000 Meilen unter dem Meer - Das Fantasy Musical

„Aufwendige Produktion“ (WAZ) – „mehr als außergewöhnlich“ (WFR).

Die Medien waren begeistert von der ersten Aufführung „eines der größten Märchen der Moderne“ (Stadtanzeiger), das Claude-Oliver Rudolph und U96 alias The Jules Verne Experience als Fantasy Musical realisieren. „Die Besucher sind sprachlos von der Inszenierung und der Leistung der Künstler“ (WA). Deshalb vergab die ‚Rheinpfalz‘ für diese audiovisuelle Ausnahme-Show mit ihrem phantastischen Licht- und Laserdesign samt nie gesehener digitaler Fraktal-Projektionen das Prädikat „Sehr zu empfehlen!“ Das Zusammenspiel von hypnotischer elektronischer Musik und einer spannenden Story im Rahmen eines multimedialen XXL-Bühnenbildes zieht Zuschauer*innen aller Altersstufen in einen rauschhaften Sog mitreißender Traumwelten. Eintrittskarten, um in das „20.000 Meilen unter dem Meer“-Spektakel einzutauchen, gibt es im Vorverkauf.

Für die nach 2023 verlegten Aufführungen behalten bereits gekaufte Karten ihre Gültigkeit!