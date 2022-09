Arnd Schimkat: Must be Love

Einer von Arnds größten Erfolgen ist zweifelsohne seine skurile Bühnenfigur “Arthur Senkrecht”.

Er gilt als der Slapstickspezialist unter den deutschsprachigen Comedians. Doch eigentlich ist er viel mehr. Seine Figur berührt und ist trotz aller Komik sehr tiefgründig und poetisch, seine Stücke haben einen durchinszenierte Handlungsbogen. Er übersetzt die Tradition von Stan Laurel und Oliver Hardy in unsere Zeit, und so wie Walter Matthau oder Jack Lemmon ihre Figuren, so hat auch Arnd seinen Arthur als Clown ohne roter Nase entwickelt. Als realistischen Narr unserer Zeit, der unter seinem Scheitern nicht leidet und dadurch zum genialen Vorreiter wird.