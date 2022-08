Wednesday Night Big Band – a special evening for Basie and beyond

An diesem Abend wird vor allem der wegweisenden Musik des legendären Bigband- Leaders Count Basie Tribut gezollt.

Kompositionen und Arrangements aus dem reichhaltigen Band Book des fantastischen Count Basie Orchestras, fein ergänzt durch einige Lieblingsstücke der „WNBB“, versprechen ein äußerst spannendes und abwechslungsreiches Konzerterlebnis!

Die "Wednesday Night Big Band" setzt sich generationsübergreifend aus hochkarätigen Musikern der Stuttgarter Jazzszene zusammen. Mit diesem Ensemble soll exzellentem Big Band Jazz in Stuttgart eine regelmäßige Plattform geboten werden. An mehreren Mittwochabenden im Jahr werden Konzerte mit speziellen Programmschwerpunkten an verschiedenen Spielstätten stattfinden. Dabei sollen auch Arrangeure und Komponisten aus der Band die Möglichkeit bekommen, eigene Werke zu präsentieren.

Besetzung:

sax:

Magnus Mehl

Andreas Francke

Andi Maile

Christoph Beck

trb:

Eberhard Budziat

Uli Röser

Samuel Restle

Fabian Beck

trp:

Jens Müller

Ralf Hesse

Sepp Herzog

Gerhardt Mornhinweg

rhythm:

Christoph Heckeler

Karo Höfler

Ferenc Mehl

Künstlerische Leitung: Magnus Mehl